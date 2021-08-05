Российского ходока Мизинова дисквалифицировали во время соревнований на Олимпиаде
После первой половины дистанции он находился на седьмой строчке.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский легкоатлет Василий Мизинов дисквалифицирован во время соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Токио.
Причиной тому стали нарушения правил, которые допустил наш спортсмен. По ходу дистанции он получил три предупреждения от судей. Отметим, что сегодня он вышел на старт 20-километровки.
Добавим, что после первой половины дистанции он шёл на седьмом месте.
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