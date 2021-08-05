Российского ходока Мизинова дисквалифицировали во время соревнований на Олимпиаде

Российский легкоатлет Василий Мизинов дисквалифицирован во время соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Токио.

Причиной тому стали нарушения правил, которые допустил наш спортсмен. По ходу дистанции он получил три предупреждения от судей. Отметим, что сегодня он вышел на старт 20-километровки.