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Велогонщик Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады после подачи протеста

Медали в спринте на соревнованиях в японской столице будут разыграны в пятницу, 6 августа.

5 августа, 09:52
<p>Фото © ТАСС / Sebastian Gollnow/dpa</p>

Фото © ТАСС / Sebastian Gollnow/dpa

Российский велогонщик Денис Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады в Токио в спринтерских соревнованиях на треке.

На стадии четвертьфинала он победил в трёх гонках Николаса Паула, представляющего Тринидад и Тобаго (2:1).

В первой гонке Дмитриев уступил сопернику. Во втором заезде победу сначала также одержал Паул, но после российская сторона подала протест. Апелляция была удовлетворена, и победу отдали россиянину. В решающей третьей гонке Дмитриев опередил трининадского спортсмена на 4,383 секунды.

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В полуфинале соперником россиянина будет голландец Джеффри Хогланд. Медали в этом виде программы будут разыграны в пятницу, 6 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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