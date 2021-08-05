Велогонщик Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады после подачи протеста

Медали в спринте на соревнованиях в японской столице будут разыграны в пятницу, 6 августа.

Российский велогонщик Денис Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады в Токио в спринтерских соревнованиях на треке.

На стадии четвертьфинала он победил в трёх гонках Николаса Паула, представляющего Тринидад и Тобаго (2:1).

В первой гонке Дмитриев уступил сопернику. Во втором заезде победу сначала также одержал Паул, но после российская сторона подала протест. Апелляция была удовлетворена, и победу отдали россиянину. В решающей третьей гонке Дмитриев опередил трининадского спортсмена на 4,383 секунды.