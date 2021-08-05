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Регион
Опубликовано 5 августа 2021, 09:52

Велогонщик Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады после подачи протеста

Фото © ТАСС / Sebastian Gollnow/dpa

Фото © ТАСС / Sebastian Gollnow/dpa

Медали в спринте на соревнованиях в японской столице будут разыграны в пятницу, 6 августа.

Российский велогонщик Денис Дмитриев пробился в полуфинал Олимпиады в Токио в спринтерских соревнованиях на треке.

На стадии четвертьфинала он победил в трёх гонках Николаса Паула, представляющего Тринидад и Тобаго (2:1).

В первой гонке Дмитриев уступил сопернику. Во втором заезде победу сначала также одержал Паул, но после российская сторона подала протест. Апелляция была удовлетворена, и победу отдали россиянину. В решающей третьей гонке Дмитриев опередил трининадского спортсмена на 4,383 секунды.

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В полуфинале соперником россиянина будет голландец Джеффри Хогланд. Медали в этом виде программы будут разыграны в пятницу, 6 августа.

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Роман Фейгин
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