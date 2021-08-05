"Пусть докажет, что она женщина": Как интерсексуалы и трансгендеры вышли на первые роли на Олимпиаде Люди, чем-то принципиально отличающиеся от всех остальных, всегда привлекают повышенное внимание. Если же они ещё и добиваются успеха на Играх, скрыть удивление практически невозможно. 5 августа, 10:29 Кристин Мбома. Фото © Twitter/channelafrica1

После финального забега у женщин на дистанции 200 метров разразился громкий скандал. Нет, формально все правила были соблюдены — никто никого с дистанции не выталкивал. Только вот осадочек остался, поскольку серебряную медаль завоевала 18-летняя намибийка Кристин Мбома, в организме которой с ранних лет было существенное превышение естественного уровня мужского гормона. К тому же она и молодёжный мировой рекорд побила.

Примечательно, что в финале бежала ещё одна 18-летняя намибийская спортсменка с подобной особенностью. Беатрис Масилинги осталась без медали, заняв шестое место, но внимание к себе привлекла нешуточное. После забега она, как и Мбома, подверглась резкой критике со стороны других спортсменов и болельщиков.

Обе намибийские бегуньи являются интерсекс-персонами. Соответствующий термин в начале ХХ века ввёл американский биолог Рихард Гольдшмидт. Под интерсексуальностью он понимал наличие признаков, являющихся промежуточными между мужским и женским полами. По оценке экспертов, подобными особенностями обладает до 1,7% населения Земли. Некоторые интерсекс-вариации — в первую очередь анатомические — обнаруживаются уже при рождении ребёнка. Другие становятся заметными только в период полового созревания или позже.

Крайне любопытно, что Мбома, у которой отмечена мужская комбинация хромосом, переключилась с более длинных дистанций на спринт только полгода назад и сразу покорила невиданные высоты. На двухсотметровке она в итоге уступила только ямайской бегунье Элейн Томпсон-Хера, которая победила в обеих спринтерских дисциплинах и в Рио-де-Жанейро-2016, и сейчас в Токио. Уровень тестостерона у неё соответствует мужскому и превышает женский в несколько раз. Естественно, это придает ей дополнительные силы.

Возникает резонный вопрос, куда смотрит Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Организация провела все необходимые исследования и пришла к логичному выводу, что такие спортсменки действительно имеют определённое преимущество над соперницами. Сильнее всего оно проявляется на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. В этих видах программы женщинам с уровнем тестостерона выше пяти наномоль на литр крови (при норме не более трёх единиц) выступать запретили. По непонятным причинам, которые ассоциация не раскрывает, на всех остальных дистанциях бежать разрешено. Этой лазейкой намибийки с удовольствием и воспользовались.

Несколько лет назад World Athletics уже сталкивалась с подобной ситуацией. Южноафриканская бегунья Кастер Семеня, у которой также фиксировали повышенный уровень тестостерона, устроила настоящий фурор на дистанции 800 метров. Она выиграла два золота на Олимпийских играх — в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 — и трижды первенствовала на чемпионатах мира.

В итоге международная ассоциация по итогам проведённого расследования согласилась допустить Семеню до стартов только при условии медикаментозного снижения уровня тестостерона. Южноафриканка долго сопротивлялась, обращалась в суд, но CAS не встал на её сторону. В итоге бегунья смирилась, не сумев отобраться на Игры в Токио.

Соперники бегуний-вундеркиндов из Намибии восприняли их успех весьма настороженно. Многие даже потребовали пересмотреть результаты забега на 200 метров. Общее мнение выразил польский спринтер Марцин Урбас.

— Нужно провести тщательное обследование Мбомы. Пусть докажет, что она женщина. Стоит ли говорить, что её преимущество в уровне тестостерона над другими участницами соревнований было видно невооружённым глазом. Это выражается практически во всём — в строении тела, движениях, технике, скорости и выносливости, — отметил он.

Скандал налицо, но МОК не видит в данной ситуации никакой проблемы. В комитете уверены, что все правила были соблюдены в полной мере.

— Это справедливые соревнования. Да, нами выработаны указания, но именно международные федерации вырабатывают правила по каждому виду и дисциплине отдельно, — сказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

На нынешних Играх вообще особенности полового развития спортсменов неожиданно вышли чуть ли не на первый план. Огромный интерес вызвало выступление новозеландской штангистки-трансгендера Лорен Хаббард. На олимпийский турнир в весе свыше 87 кг заявилось в несколько раз больше журналистов, чем на другие категории. Всем хотелось посмотреть на 43-летнюю атлетку, сменившую пол в 2012 году, и задать ей вопрос.

В итоге Хаббард не выдержала напряжения и заняла последнее место. В первом упражнении — рывке — она сорвала все три попытки (одну на 120 кг и две на 125 кг). Права выступить в рывке она не получила. После завершения соревнования Хаббард отметила, что перегорела из-за переполнявших её чувств.

— Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела, — резюмировала штангистка.

Также Хаббард поблагодарила МОК за приверженность олимпийским принципам, согласно которым спорт должен быть доступен всем без исключения людям. При этом она заявила, что, скорее всего, завершит свою карьеру и сосредоточится на других сферах жизни.

Стоит упомянуть и ещё одного трансгендера, выступающего на Олимпиаде в Токио. Речь идёт о канадской футболистке Куинн, которая в 2020 году сделала каминг-аут и попросила называть себя только по фамилии — без упоминания данного ей при рождении имени Ребекка. Спортсменка называет себя небинарной персоной. Так определяют людей, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Теперь при обращении и любом упоминании футболистки нужно использовать местоимения они/их. На русском, да и, наверное, на любом другом языке, это выглядит по меньшей мере диковато.

Со сборной Канады Куинн уже дошёл/дошла до финала олимпийского турнира. Этот человек голов на соревнованиях пока не забил / не забила, но на поле появляется регулярно. В матче за золотые медали канадская команда в пятницу, 6 августа, сыграет со Швецией.

— С оптимизмом смотрю на перемены. Изменения в законодательной власти, правилах. Впрочем, транс-девушки сталкиваются с дискриминацией и предвзятостью, пытаясь осуществить свои олимпийские мечты. Бой ещё не окончен, — эти слова были произнесены Куинн ещё перед началом Олимпиады.

Очевидно, что, несмотря на все заявления представителей МОК, трансгендеры и интерсексуалы имеют определённые преимущества над соперниками. Возможно, когда-то в будущем эти люди будут соревноваться только друг с другом — в отдельной категории. Пока об этом говорить рано — подобных спортсменов совсем немного, хотя и становится всё больше.

Авторы Роман Фейгин