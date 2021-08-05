Российский борец Угуев выиграл золото на Олимпиаде в Токио
Награда стала для сборной России 56-й на Играх в японской столице. В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую позицию.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 кг.
В решающем поединке он победил Рави Кумара из Индии. Схватка завершилась со счётом 7:4 в пользу нашего спортсмена.
Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.
Всего сборная России выиграла на Олимпиаде в Токио уже 56 медалей (16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены вернулись на пятую позицию, опередив Великобританию. Впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
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