Российский борец Угуев выиграл золото на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 кг.

В решающем поединке он победил Рави Кумара из Индии. Схватка завершилась со счётом 7:4 в пользу нашего спортсмена.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.