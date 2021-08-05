Тимановская заявила, что хочет продолжить свою карьеру в Польше

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которая стала героиней скандала на Олимпиаде в Токио, заявила, что хочет продолжить свою спортивную карьеру. Правда, сделать это она намерена в Польше.

"Я не думала сейчас насчёт политического убежища. Всё, что я хочу, — оставаться в спорте, продолжать карьеру здесь (в Польше. — Прим. Лайфа). Мы выбрали Польшу, потому что я также общалась с родителями, которые сказали, что это будет наилучший вариант, потому что они, возможно, смогут сюда приезжать ко мне", — подчеркнула Тимановская в ходе пресс-конференции в Варшаве.

Она также рассказала, что сегодня общалась с родителями, у которых на фоне всей ситуации наблюдаются проблемы со здоровьем. Спортсменка выразила надежду, что с ними "ничего плохого не произойдёт".