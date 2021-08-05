Тимановская заявила, что хочет продолжить свою карьеру в Польше
Ранее она отказалась выступать в составе эстафетной команды на Олимпиаде в Токио и со скандалом вернулась в Европу.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которая стала героиней скандала на Олимпиаде в Токио, заявила, что хочет продолжить свою спортивную карьеру. Правда, сделать это она намерена в Польше.
"Я не думала сейчас насчёт политического убежища. Всё, что я хочу, — оставаться в спорте, продолжать карьеру здесь (в Польше. — Прим. Лайфа). Мы выбрали Польшу, потому что я также общалась с родителями, которые сказали, что это будет наилучший вариант, потому что они, возможно, смогут сюда приезжать ко мне", — подчеркнула Тимановская в ходе пресс-конференции в Варшаве.
Она также рассказала, что сегодня общалась с родителями, у которых на фоне всей ситуации наблюдаются проблемы со здоровьем. Спортсменка выразила надежду, что с ними "ничего плохого не произойдёт".
Ранее Лайф рассказывал о скандале на Олимпиаде в Токио с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. В итоге тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить её домой, однако она отказалась это делать.
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