Россиянка Коблова проиграла в схватке за бронзу на Олимпийских играх
В четверг в вольной борьбе наша команда завоевала золотую и бронзовую медали.
Фото © Олимпийский комитет России
Россиянка Валерия Коблова не смогла выиграть бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
В поединке за третье место она уступила болгарке Эвелине Николовой. Схватка завершилась со счётом 5:0 в пользу соперницы нашей спортсменки.
Ранее в течение дня борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото в весе до 57 кг, а Артур Найфонов стал бронзовым призёром в категории до 86 кг.
Комментариев: 0