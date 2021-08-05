НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянка Коблова проиграла в схватке за бронзу на Олимпийских играх

В четверг в вольной борьбе наша команда завоевала золотую и бронзовую медали.

5 августа, 12:17
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Россиянка Валерия Коблова не смогла выиграть бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В поединке за третье место она уступила болгарке Эвелине Николовой. Схватка завершилась со счётом 5:0 в пользу соперницы нашей спортсменки.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Ранее в течение дня борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото в весе до 57 кг, а Артур Найфонов стал бронзовым призёром в категории до 86 кг.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Победы в борьбе и боксе, досада в прыжках с шестом: Итоги 13-го дня Олимпиады в Токио

сегодня в 14:24

Исинбаева посоветовала "вырыдать" все эмоции взявшей серебро Сидоровой

сегодня в 13:55

Волейболисты Красильников и Стояновский вышли в финал Олимпиады в Токио

сегодня в 13:43

Вирусолог заявил, что привитых "Спутником V" госпитализируют в 14 раз реже

сегодня в 14:21

Дочь рэпера Dr. Dre стала бездомной и теперь ночует в арендованной машине, несмотря на миллионы отца

сегодня в 14:22

Новости партнеров

Layer 1