На Украине сочли слова своих синхронисток о дружбе с россиянками ударом по стране
По мнению политолога, такие заявления могут заставить Запад думать, что отношения двух государств нормализовались.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Украинский политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук за слова о дружбе с российскими спортсменками. На недавней пресс-конференции девушки сказали, что спорт не имеет отношения к политике, а одна из них и вовсе назвала Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко своими "лучшими подружками".
"Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям — в том числе и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи", — написал он в своём телеграм-канале.
Голобуцкий пояснил, что ответ девушек может привести к тому, что зарубежные страны усомнятся в правдивости заявлений Украины о конфликте с Россией и больше не станут помогать Киеву.
Напомним, синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото на Олимпиаде в Токио. Эта победа позволила Ромашиной стать самой титулованной представительницей этого вида спорта в истории. При этом сама спортсменка заявила, что Олимпиада в Токио станет для неё последней.
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