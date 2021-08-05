На Украине сочли слова своих синхронисток о дружбе с россиянками ударом по стране

Украинский политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук за слова о дружбе с российскими спортсменками. На недавней пресс-конференции девушки сказали, что спорт не имеет отношения к политике, а одна из них и вовсе назвала Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко своими "лучшими подружками".

"Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям — в том числе и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи", — написал он в своём телеграм-канале.