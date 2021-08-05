Победы в борьбе и боксе, досада в прыжках с шестом: Итоги 13-го дня Олимпиады в Токио
Наши спортсмены продолжают изо всех сил бороться за четвёртое место в общекомандном зачёте.
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Число 13 считается для многих несчастливым, однако теперь не для целого ряда наших атлетов, которые именно в этот по счёту день Олимпиады в Токио сумели вписать свои имена в историю.
Золото в боксе и борьбе
Очередной день пополнил нашу копилку двумя золотыми медалями. По-настоящему обрадовал боксёр Альберт Батыргазиев, который провёл великолепный бой против американца Дюка Рэгана. Уже после второго раунда было понятно, что золотую медаль наш спортсмен так просто не отдаст. И не отдал!
Примерно в таком же стиле победу в вольной борьбе одержал Заур Угуев. Своему сопернику — представителю Индии Рави Кумару — он позволил сделать не так-то и много. Тем не менее немного понервничать болельщикам пришлось. Благо, что Угуев ситуацию контролировал и довёл схватку до логичной победы.
Серебро Анжелики Сидоровой
С одной стороны, серебряная медаль Олимпийских игр — большая радость. С другой — сама спортсменка была огорчена таким результатом. Ещё бы, ведь большую часть соревнований по прыжкам с шестом она железно была первой. Приблизиться никто не мог. Но на высоте 4,90 удача от неё словно отвернулась. Тем не менее серебро — великолепный результат. Особенно с учётом того, сколько проблем испытывает отечественная лёгкая атлетика.
"Очень рада, что я с медалью, с другой стороны, хочется плакать, что чуть-чуть не хватило до золота. Сейчас больше хочется плакать. Ритм в конце пошёл очень быстрый, одну попытку за другой делать было очень сложно. Отдохнуть хотела, поэтому и легла на дорожку. Про жару не думала", — подчеркнула Сидорова.
Бронзы в боксе и борьбе
Бронзовые медали, равно как и золотые, нашей стране принесли представители бокса и вольной борьбы. Глеб Бакши в своём полуфинале против Эрберто Соузы из Бразилии старался как мог не давать сопернику развить преимущество. Однако латиноамериканский боксёр чувствовал себя увереннее и пробрался в финал.
Артур Найфонов же на своих первых Олимпийских играх сумел показать блестящий результат. Бронзовая медаль при очень уверенном ведении боя — чем не заявка на будущее золото. Тем более что Париж не за горами.
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Все волейболисты в финале
Реванш дня — победа мужской сборной России по волейболу над Бразилией. Днём ранее в женском волейболе мы бразильянкам уступили, а теперь наши взяли своё. Причём обошлось без такой же драмы, как в Лондоне девять лет назад. Уверенные и важнейшие 3:1 в нашу пользу. У России будет медаль!
А вот Вячеслав Красильников и Олег Стояновский делают всё, чтобы подтвердить свой статус сильнейшего дуэта в мире пляжного волейбола. Действующие чемпионы планеты и на сей раз показали высокий класс, обыграв соперников из Катара.
Немного же не повезло нашим ватерполисткам, которые изо всех сил хотели обыграть сборную США в полуфинале Олимпиады. Однако звёздный статус соперниц и местами странное судейство сыграли с нашими злую шутку и отправили их в матч за бронзу.
Проходы дальше
Звезда всея нашего спорта Мария Ласицкене наконец-то показала себя всему миру на Олимпиаде. Первая "проба пера" прошла без особых проблем. Наша спортсменка достаточно уверенно прошла квалификацию в прыжках в высоту и вышла в финал.
А вот велогонщик Денис Дмитриев пережил самую настоящую драму. Он дошёл до четвертьфинала соревнований на велотреке и попал на мирового рекордсмена Николаса Паула, представляющего Тринидад и Тобаго. Первый заезд он проиграл сопернику, а вот второй... сначала казалось, что тоже проиграл. Однако наши тренеры подали протест, который был принят. Всё решалось в третьей гонке, где Дмитриев взял своё и вышел в полуфинал. После такого явно стоит замахнуться на золото!
Отметим также и неплохое начало соревнований в пятиборье у нашего Александра Лифанова. После фехтования наш спортсмен идёт на втором месте, немного проигрывая представителю Великобритании. Впрочем, вся развязка — впереди.
В общем зачёте Олимпийских игр наша сборная идёт на пятом месте, имея в активе 58 медалей. Достижение Игр в Рио 2016 года мы уже превзошли. Теперь важно обогнать Австралию и занять четвёртое место. В копилке россиян 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых наград.
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