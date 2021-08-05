Исинбаева посоветовала "вырыдать" все эмоции взявшей серебро Сидоровой

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала легкоатлетку Анжелику Сидорову, которая расстроилась из-за того, что не принесла российской сборной золото.

"Пусть она сейчас поплачет. Почему нет? Плакать — это нормально. Представляете, сколько она терпела, сколько она сдерживалась? Сейчас ей надо всё это вырыдать: и счастье, и разочарование, и тяжесть. Анжелика молодец", — сказала Исинбаева в эфире "Первого канала".

Она верит, что "вся эта эпопея" закончится к 2024 году, когда сборной России вернут и флаг, и гимн, и форму. Чемпионка уверена, что тогда уже Анжелика точно сможет прочувствовать поддержку трибун и гордо пронести флаг по стадиону.