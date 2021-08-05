Исинбаева посоветовала "вырыдать" все эмоции взявшей серебро Сидоровой
Она верит, что к 2024 году "вся эта эпопея" закончится и, когда сборной России вернут и флаг, и гимн, и форму, спортсменка точно сможет прочувствовать поддержку трибун.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала легкоатлетку Анжелику Сидорову, которая расстроилась из-за того, что не принесла российской сборной золото.
"Пусть она сейчас поплачет. Почему нет? Плакать — это нормально. Представляете, сколько она терпела, сколько она сдерживалась? Сейчас ей надо всё это вырыдать: и счастье, и разочарование, и тяжесть. Анжелика молодец", — сказала Исинбаева в эфире "Первого канала".
Она верит, что "вся эта эпопея" закончится к 2024 году, когда сборной России вернут и флаг, и гимн, и форму. Чемпионка уверена, что тогда уже Анжелика точно сможет прочувствовать поддержку трибун и гордо пронести флаг по стадиону.
Накануне Сидорова завоевала серебро Олимпийских игр в прыжках с шестом. По ходу соревнований она с первого раза преодолевала несколько отметок, в том числе и 4,85 метра. Однако высота ни в 4,90 метра, ни в 4,95 не покорилась нашей спортсменке. Золото получила американка Кэйти Наджиот, бронза у Холли Бредшоу из Великобритании.
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