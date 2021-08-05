Суд признал Майкла Калви виновным по делу о растрате

Мещанский суд Москвы признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Приговор выносится обвинительный, срок наказания будет озвучен позже.

"Суд установил: Калви, Дельпаль... совершили растрату", — заявила судья Анна Сокова.

Гособвинение запрашивало для Калви наказание в шесть лет колонии условно, топ-менеджеру Филиппу Дельпалю прокурор просил дать пять лет условно. Ранее инвестор выступил с последним словом, он заявил, что все свидетельства и показания, озвученные в ходе процесса, доказывают, что он и его коллеги "действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков".