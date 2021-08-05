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Суд признал Майкла Калви виновным по делу о растрате

Гособвинение запрашивает для основателя фонда Baring Vostok наказание в шесть лет колонии условно.

5 августа, 13:51
<p>Фото: © Пресс-служба Мосгорсуда </p>

Фото: © Пресс-служба Мосгорсуда

Мещанский суд Москвы признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Приговор выносится обвинительный, срок наказания будет озвучен позже.

"Суд установил: Калви, Дельпаль... совершили растрату", заявила судья Анна Сокова.

Гособвинение запрашивало для Калви наказание в шесть лет колонии условно, топ-менеджеру Филиппу Дельпалю прокурор просил дать пять лет условно. Ранее инвестор выступил с последним словом, он заявил, что все свидетельства и показания, озвученные в ходе процесса, доказывают, что он и его коллеги "действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков".

Напомним, в феврале 2019 года основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходят топ-менеджер — француз Филипп Дельпаль и ещё пять человек, они тоже были задержаны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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