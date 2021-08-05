Мурашко заявил, что "Спутник лайт" доступен во всех регионах России

Вакцина "Спутник лайт" доступна во всех регионах России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Также начал поступать в регионы и сегодня в гражданский оборот поступил уже "Спутник лайт". Он доступен на всей территории РФ", — уточнил глава Минздрава.

Министр добавил, что порядка 53 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции выпущено в гражданский оборот в России для внутреннего рынка. Темпы производства за последнее время выросли более чем в четыре раза.