Мурашко заявил, что "Спутник лайт" доступен во всех регионах России
Всего в гражданский оборот выпущено около 53 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Вакцина "Спутник лайт" доступна во всех регионах России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Также начал поступать в регионы и сегодня в гражданский оборот поступил уже "Спутник лайт". Он доступен на всей территории РФ", — уточнил глава Минздрава.
Министр добавил, что порядка 53 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции выпущено в гражданский оборот в России для внутреннего рынка. Темпы производства за последнее время выросли более чем в четыре раза.
Напомним, что в середине февраля этого года начались международные клинические исследования препарата "Спутник лайт", а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.
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