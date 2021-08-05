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Мурашко заявил, что "Спутник лайт" доступен во всех регионах России

Всего в гражданский оборот выпущено около 53 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции.

5 августа, 13:42
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Вакцина "Спутник лайт" доступна во всех регионах России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Также начал поступать в регионы и сегодня в гражданский оборот поступил уже "Спутник лайт". Он доступен на всей территории РФ", — уточнил глава Минздрава.

Министр добавил, что порядка 53 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции выпущено в гражданский оборот в России для внутреннего рынка. Темпы производства за последнее время выросли более чем в четыре раза.

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Напомним, что в середине февраля этого года начались международные клинические исследования препарата "Спутник лайт", а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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