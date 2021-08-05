Мурашко сообщил, что от ковида в РФ привилось почти 38,9 миллиона человек
Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ лидируют по темпам вакцинации.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Число россиян, вакцинировавшихся от коронавируса, в России за последнюю неделю выросло на четыре миллиона и достигло 38,9 миллиона человек. Такую статистику привёл министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Сегодня в регионах привито уже с учётом всех ведомств 38 900 000 человек. Только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на четыре миллиона человек", — сказал министр.
По его словам, Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ лидируют по охвату населения вакцинацией от коронавируса, там привилась половина взрослых жителей.
Ранее Мурашко призвал пожилых россиян не слушать мракобесие и привиться от ковида. По его мнению, чтобы "сбить третью волну коронавируса", нужно усиливать противоэпидемический режим и продолжать соблюдать ограничения.
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