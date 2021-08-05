В России зарегистрировали новую вакцину от гриппа

Препарат, который получил название "Флю-М Тетра", будет предложен для поставки в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) объявило о получении регистрационного удостоверения для новой вакцины от гриппа "Флю-М Тетра".

"Новая четырёхвалентная вакцина от гриппа производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России получила регистрационное удостоверение Минздрава России", — говорится в сообщении на сайте ФМБА.

Институт назвал регистрацию нового препарата очень важным достижением Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в ходе клинических исследований было доказано высокое качество вакцины.

"В будущем году планируется расширение показаний к её применению для групп "дети 6–17 лет" и "люди старше 60 лет", — добавила Скворцова.