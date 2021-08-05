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В Петербурге полицейского и ещё четырёх человек задержали за продажу наркотиков

Отмечается, что с июня по июль 2021 года подозреваемые совершили десять сделок по Интернету.

5 августа, 13:00
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mpLi89Fzrpo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a></p>

Кадр из видео © Следственный комитет РФ

В Санкт-Петербурге задержаны члены ОПГ, которых обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщается в официальном сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что правоохранители задержали троих мужчин в возрасте от 25 до 30 лет, 28-летнюю женщину и 32-летнего действующего сотрудника полиции. Следственный комитет соединил в одно производство 12 уголовных дел. По данным ведомства, задержанные создали на территории Северной столицы ОПГ для совершения незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Покупателей они находили через созданные интернет-магазины, где публиковалась информация о виде и стоимости товара.

В ходе обысков по месту жительства обвиняемых были найдены наркотические средства, подготовленные для сбыта. Отмечается, что с июня по июль 2021 года члены ОПГ виновны в десяти эпизодах. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие устанавливает соучастников обвиняемых и другие аналогичные эпизоды их преступной деятельности.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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