Пара сатанистов из Москвы, задержанная за наркотики, призналась в убийствах и каннибализме
При этом жертвоприношений на счету у подозреваемых может быть больше, чем пока известно.
Сатанистов Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову из Москвы задержали за наркотики, но на допросе выяснились более шокирующие детали. Парня и девушку подозревают в двух убийствах, расчленении и каннибализме — об этом они сами рассказали правоохранителям.
Ритуальные убийства сообщники совершали в лесах Ленобласти и Карелии, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке". Две жертвы считались без вести пропавшими с 2016 года. При этом они тоже увлекались эзотерикой и добровольно отправились в лес за сатанистами, не подозревая, что едут на смерть.
Отмечается, что о совершённых преступлениях знали в клубе сатанистов. А злодеяний на счету у пары может быть больше, чем они пока раскрыли.
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