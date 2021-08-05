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Пара сатанистов из Москвы, задержанная за наркотики, призналась в убийствах и каннибализме

При этом жертвоприношений на счету у подозреваемых может быть больше, чем пока известно.

5 августа, 11:49
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Фото © Telegram / Mash на Мойке

Сатанистов Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову из Москвы задержали за наркотики, но на допросе выяснились более шокирующие детали. Парня и девушку подозревают в двух убийствах, расчленении и каннибализме — об этом они сами рассказали правоохранителям.

Фото © Telegram / Mash на Мойке

Фото © Telegram / Mash на Мойке

Ритуальные убийства сообщники совершали в лесах Ленобласти и Карелии, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке". Две жертвы считались без вести пропавшими с 2016 года. При этом они тоже увлекались эзотерикой и добровольно отправились в лес за сатанистами, не подозревая, что едут на смерть.

Отмечается, что о совершённых преступлениях знали в клубе сатанистов. А злодеяний на счету у пары может быть больше, чем они пока раскрыли.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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