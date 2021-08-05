Пара сатанистов из Москвы, задержанная за наркотики, призналась в убийствах и каннибализме

Сатанистов Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову из Москвы задержали за наркотики, но на допросе выяснились более шокирующие детали. Парня и девушку подозревают в двух убийствах, расчленении и каннибализме — об этом они сами рассказали правоохранителям.

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Ритуальные убийства сообщники совершали в лесах Ленобласти и Карелии, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке". Две жертвы считались без вести пропавшими с 2016 года. При этом они тоже увлекались эзотерикой и добровольно отправились в лес за сатанистами, не подозревая, что едут на смерть.