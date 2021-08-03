Учитель музыки развратил двух школьниц 13 и 14 лет, манипулируя их чувствами втайне от всех
Мужчина оттачивал на детях мастерство манипуляции, а затем совершал свои мерзкие преступления.
Учитель музыки Бен Брейквелл из Лондона пришёл в школу не только за тем, чтобы преподавать детям искусство. 40-летний педагог воспользовался своим положением и вступил в интимную связь с двумя ученицами — 13 и 14 лет. Для утех он приглашал девочек к себе домой.
На этом Брейквелл не остановился и стал оказывать знаки внимания ещё одной школьнице, которую однажды поцеловал прямо в классе. Девочка была потрясена, а придя в себя, рассказала об инциденте друзьям и маме. В беседе с правоохранителями ученица отметила, что чувствовала себя виноватой в случившемся. Накануне она в знак благодарности подарила преподавателю коробку конфет и потом думала, что это могло подтолкнуть его к домогательствам.
При обыске в компьютере у Брейквелла нашли непристойные изображения ещё одной жертвы, которая проживала в другой стране, пишет Daily Mail. Однако после ареста он отрицал, что вступал в интимную связь с ученицами. Тем не менее педагога обвинили в 32 преступлениях сексуального характера, скоро ему должны вынести приговор.
Его жертвы были очень молоды, и он заставил их поверить, что они влюблены в него. Он знал, что если они будут о нём заботиться, то с меньшей вероятностью предупредят кого-либо о его преступлениях
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