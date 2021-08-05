МИД РФ: Наступление талибов выдыхается

Наступление радикального движения "Талибан"* выдыхается, у него отсутствуют ресурсы для захвата крупных афганских городов, включая Кабул. Об этом на брифинге в четверг заявил замдиректора департамента информации и печати российского МИД Александр Бикантов. Правительственным войскам, по словам дипломата, удалось вернуть контроль над утраченными уездами в ряде провинций.

"Ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют. Их наступление постепенно начинает выдыхаться", — сказал он.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

На днях в Афганистане был убит глава "теневой" администрации талибов Мулла Халим. Также в ходе операции были ликвидированы два командира, а 50 человек ранены.