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Лариса Удовиченко объяснила, почему уже 15 лет не общается с Садальским

Артистка призналась, что в какой-то момент она просто перестала его терпеть, развернулась и ушла.

5 августа, 12:41
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей

Российская актриса Лариса Удовиченко рассказала о причинах развода со Станиславом Садальским и в интервью со Снежаной Егоровой объяснила, почему не общается с ним уже 15 лет.

Актриса заявила, что у Садальского очень сложный характер, но, несмотря на это, она считает его гениальным партнёром по сцене и в целом замечательным артистом.

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"В какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю", — поделилась Удовиченко. Она также добавила, что не желает общаться с теми, кто не проявляет уважения ни к ней, ни к другим людям.

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Ранее сообщалось, что Лариса Удовиченко отметила своё 66-летие и отпраздновала день рождения со своими подругами. Кадры со встречи разместили у себя в инстаграме Лариса Гузеева и Лариса Долина, однако внимательные подписчики не могли не заметить, что звёзды выглядят на них по-разному.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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