Лариса Удовиченко объяснила, почему уже 15 лет не общается с Садальским

Российская актриса Лариса Удовиченко рассказала о причинах развода со Станиславом Садальским и в интервью со Снежаной Егоровой объяснила, почему не общается с ним уже 15 лет.

Актриса заявила, что у Садальского очень сложный характер, но, несмотря на это, она считает его гениальным партнёром по сцене и в целом замечательным артистом.

"В какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю", — поделилась Удовиченко. Она также добавила, что не желает общаться с теми, кто не проявляет уважения ни к ней, ни к другим людям.