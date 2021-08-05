"Я чуть сам под нож не попал": Знакомые рассказали про убийцу пяти человек в Хакасии
По словам жителя деревни, мужчина нигде не работал, бродяжничал, все пытались обходить его стороной.
Подозреваемый в убийстве Фёдор П. Фото © LIFE
Вечером накануне убийства пяти человек Фёдор П. уже угрожал ножом одной семье, но его быстро обезоружили, он никому не навредил. Об этом Лайфу рассказал житель деревни, который был знаком с мужчиной и погибшими.
Друг 19-летнего убитого молодого человека рассказал, что вечером 4 августа в двенадцатом часу ночи он пошёл к знакомым и там встретил Фёдора П., который выпивал вместе с ними. В какой-то момент мужчина начал приставать к женщинам, услышав отказ, он достал нож и начал кричать, что сидел и поэтому ничего не боится. Павел (имя изменено) выхватил у него нож и уехал.
"Сам чуть под нож не попал вчера вечером. Повезло. А им нет", — сказал он.
Утром молодой человек узнал, что дебошир всё-таки совершил преступление, и вместе с другими жителями отправился за преступником.
"Они ехали на машине, увидели, что это он (убийца. — Прим. Лайфа), и начали сбивать... Задержали и вызвали полицию. Она приехала, там все люди на него кидались, хотели морду ему набить", — рассказала знакомая семьи.
Также Павел рассказал подробности предыдущей судимости Фёдора. В 2004 году тот со своим дядей присмотрел в одном доме телевизор и пылесос. Перед тем как отправиться на преступление, захватил с собой заточенный нож. После того как мужчины вынесли вещи и Фёдор П. зарезал женщину и её дочь, злоумышленники решили скрыть улики и подожгли дом. Но пламя не разгорелось, и преступников задержали.
По словам молодого человека, Фёдор П. нигде не работал, бродяжничал и ходил по знакомым. Однажды он напился, вышел на дорогу, начал кричать и размахивать топором. Тогда мужчина никого не ранил, но местные начали его бояться и стараться обходить стороной. Павел также добавил, что Фёдор П. сам привязался к Марине, дочери убитой хозяйки, а она не знала, как от него отвязаться, поэтому уехала на работу на курорт и соврала про измену.
Напомним, в Хакасии убили семью из пяти человек: хозяйку дома, а также её сожителя с братом-близнецом, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Подозреваемого уже задержали, ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений. Позже стало известно, что мужчина расправился с семьёй из-за ревности. Лайф воссоздал хронологию жуткого убийства.
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