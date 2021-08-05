В Крыму заявили о "растущих аппетитах" Зеленского после заявления о Донбассе

По мнению парламентария, лидер Незалежной просто "заблудился в королевстве кривых зеркал".

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а сторонникам России регион следует покинуть. По словам депутата, "аппетиты Зеленского растут ежедневно".

"То Крым был не русский, теперь уже, оказывается, и в Донбассе русских нет. Так, глядишь, через пару недель на весь Южный федеральный округ замахнётся: мол, Россией там и не пахнет, теперь это будет Украина", — сказал парламентарий в беседе с RT.

Бальбек также назвал главу Украины политиком, который "заблудился в королевстве кривых зеркал". Он отметил, что можно и не надеяться на хорошее отношение Украины к Крыму и Донбассу.

"Официальный Киев воюет против мирного населения Донбасса, а крымчане вынуждены бороться с водной блокадой", — уточнил депутат.