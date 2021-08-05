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В Крыму заявили о "растущих аппетитах" Зеленского после заявления о Донбассе

По мнению парламентария, лидер Незалежной просто "заблудился в королевстве кривых зеркал".

5 августа, 12:24
<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а сторонникам России регион следует покинуть. По словам депутата, "аппетиты Зеленского растут ежедневно".

"То Крым был не русский, теперь уже, оказывается, и в Донбассе русских нет. Так, глядишь, через пару недель на весь Южный федеральный округ замахнётся: мол, Россией там и не пахнет, теперь это будет Украина", — сказал парламентарий в беседе с RT.

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Бальбек также назвал главу Украины политиком, который "заблудился в королевстве кривых зеркал". Он отметил, что можно и не надеяться на хорошее отношение Украины к Крыму и Донбассу.

"Официальный Киев воюет против мирного населения Донбасса, а крымчане вынуждены бороться с водной блокадой", — уточнил депутат.

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Ранее заявление украинского президента о том, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", прокомментировал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он отметил, что подобные высказывания звучат оскорбительно, особенно из уст человека, выступающего за европейские ценности.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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