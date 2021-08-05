"Не имеет права так рассуждать": Сенатор счёл недостойными слова Зеленского о Донбассе
По словам Сергея Цекова, подобные заявления звучат оскорбительно, особенно из уст человека, выступающего за европейские ценности.
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Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал недостойными слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал жителей Донбасса переезжать в Россию, если они считают себя русскими.
"Как может так говорить государственный чиновник? Он же любит говорить о правах человека, о европейских ценностях, как он может такие вещи говорить? Это вещь очень оскорбительная, неправильная", — подчеркнул парламентарий.
Цеков добавил, что Донбасс — это прежде всего земля тех людей, которые там живут, и большинство из них говорят по-русски и считают себя русскими.
"Зеленский не имеет права рассуждать подобными категориями. На Украине любят Европу? Так езжайте в Европу, так же тоже можно рассуждать, судя по логике Зеленского. Он президент, который уже не может жить без какого-то очередного не очень умного высказывания или в адрес Крыма, или в адрес Донбасса, или в адрес России", — заключил сенатор.
Напомним, Владимир Зеленский сделал спорное заявление о Донбассе: по его словам, регион никогда не будет принадлежать России, он также считает, что в Донбассе не стоит оставаться тем, кто причисляет себя к русским и любит Россию. А ранее лидер Незалежной поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении.
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