Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал недостойными слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал жителей Донбасса переезжать в Россию, если они считают себя русскими.

"Как может так говорить государственный чиновник? Он же любит говорить о правах человека, о европейских ценностях, как он может такие вещи говорить? Это вещь очень оскорбительная, неправильная", — подчеркнул парламентарий.

Цеков добавил, что Донбасс — это прежде всего земля тех людей, которые там живут, и большинство из них говорят по-русски и считают себя русскими.

"Зеленский не имеет права рассуждать подобными категориями. На Украине любят Европу? Так езжайте в Европу, так же тоже можно рассуждать, судя по логике Зеленского. Он президент, который уже не может жить без какого-то очередного не очень умного высказывания или в адрес Крыма, или в адрес Донбасса, или в адрес России", — заключил сенатор.