НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зарезавший в Хакасии пятерых человек уже сидел за расправу над семьёй

В 2004 году за убийство женщины и её дочери его приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы.

5 августа, 09:38
<p>Подозреваемый в убийстве Фёдор П. Фото © LIFE</p>

Подозреваемый в убийстве Фёдор П. Фото © LIFE

Мужчина, который на почве ревности зверски убил семью возлюбленной, уже был осуждён за расправу над женщиной и дочерью 17 лет назад. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, Фёдор П. в 2004 году был приговорён к 16 годам и 10 месяцам заключения за убийство двух женщин. Тогда он тоже перерезал своим жертвам горло. Страшное преступление он совершил в родном селе Джирим, в которое вернулся после отсидки.

Под Петербургом найден мёртвым подозреваемый в жестоком убийстве сожительницы

Под Петербургом найден мёртвым подозреваемый в жестоком убийстве сожительницы

Напомним, в Хакасии убили семью из пяти человек: хозяйку дома, а также её сожителя с братом-близнецом, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Подозреваемого уже задержали, ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений. Позже стало известно, что мужчина расправился с семьёй из-за ревности. Лайф воссоздал хронологию жуткого убийства.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Начальник полиции Киева подал в отставку после истории с захватчиком кабмина

сегодня в 10:16

Орудие убийства осталось на столе: СК показал видео с места жестокой расправы над семьёй в Хакасии

сегодня в 11:30

"Украина выталкивает своих граждан": Джабаров раскритиковал Зеленского за призыв к жителям Донбасса

сегодня в 11:34

Диетолог рассказала, как заготовить грибы на зиму и сохранить их полезные свойства

сегодня в 11:22

Найфонов принёс России олимпийскую бронзу в вольной борьбе

сегодня в 11:19

Новости партнеров

Layer 1