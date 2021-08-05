Зарезавший в Хакасии пятерых человек уже сидел за расправу над семьёй
В 2004 году за убийство женщины и её дочери его приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы.
Подозреваемый в убийстве Фёдор П. Фото © LIFE
Мужчина, который на почве ревности зверски убил семью возлюбленной, уже был осуждён за расправу над женщиной и дочерью 17 лет назад. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По его словам, Фёдор П. в 2004 году был приговорён к 16 годам и 10 месяцам заключения за убийство двух женщин. Тогда он тоже перерезал своим жертвам горло. Страшное преступление он совершил в родном селе Джирим, в которое вернулся после отсидки.
Напомним, в Хакасии убили семью из пяти человек: хозяйку дома, а также её сожителя с братом-близнецом, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Подозреваемого уже задержали, ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений. Позже стало известно, что мужчина расправился с семьёй из-за ревности. Лайф воссоздал хронологию жуткого убийства.
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