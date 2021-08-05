Зарезавший в Хакасии пятерых человек уже сидел за расправу над семьёй

Мужчина, который на почве ревности зверски убил семью возлюбленной, уже был осуждён за расправу над женщиной и дочерью 17 лет назад. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, Фёдор П. в 2004 году был приговорён к 16 годам и 10 месяцам заключения за убийство двух женщин. Тогда он тоже перерезал своим жертвам горло. Страшное преступление он совершил в родном селе Джирим, в которое вернулся после отсидки.