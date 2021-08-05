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VAR будет работать на всех оставшихся матчах европейской квалификации ЧМ-2022

Ближайшие игры нашей сборной состоятся в начале сентября против команд Хорватии, Кипра и Мальты.

5 августа, 09:38

Фото © Wikipedia

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на всех оставшихся матчах европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на сайте UEFA.

При этом первоначальные сроки использования VAR были передвинуты из-за коронавируса и возможных логистических рисков. Работа системы будет обеспечена при помощи особых фургонов, которые будут поставлены UEFA.

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Добавим, что ближайшие матчи нашей сборной в отборе ЧМ-2022 состоятся в начале сентября. Соперниками станут сборные Хорватии, Кипра и Мальты.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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