VAR будет работать на всех оставшихся матчах европейской квалификации ЧМ-2022

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на всех оставшихся матчах европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на сайте UEFA.

При этом первоначальные сроки использования VAR были передвинуты из-за коронавируса и возможных логистических рисков. Работа системы будет обеспечена при помощи особых фургонов, которые будут поставлены UEFA.