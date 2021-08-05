VAR будет работать на всех оставшихся матчах европейской квалификации ЧМ-2022
Ближайшие игры нашей сборной состоятся в начале сентября против команд Хорватии, Кипра и Мальты.
Фото © Wikipedia
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на всех оставшихся матчах европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на сайте UEFA.
При этом первоначальные сроки использования VAR были передвинуты из-за коронавируса и возможных логистических рисков. Работа системы будет обеспечена при помощи особых фургонов, которые будут поставлены UEFA.
Добавим, что ближайшие матчи нашей сборной в отборе ЧМ-2022 состоятся в начале сентября. Соперниками станут сборные Хорватии, Кипра и Мальты.
Футбол. Интересное по теме
СМИ: "Зенит" купит футболиста олимпийской сборной Бразилии за 15 млн евро
сегодня в 07:22
Федун назвал немужским поступком уход спортивного директора "Спартака" после поражения от "Бенфики"
вчера в 21:13
Первый блин комом: "Спартак" проиграл "Бенфике" в первом матче квалификации Лиги чемпионов
вчера в 18:52
Комментариев: 0