В Хакасии убили семью из пяти человек

В Ширинском районе Хакасии зарезали семью из пяти человек: супружескую пару, их сына и внучку, а также брата мужа. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

"Поступило сообщение об убийстве пятерых человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия. На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, её супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии". Подозреваемый 1985 года рождения был ранее судим за совершение особо тяжких преступлений. На месте происшествия работают следователи первого управления по расследованию особо важных дел.