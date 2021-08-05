В Хакасии убили семью из пяти человек
Подозреваемого уже задержали, ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В Ширинском районе Хакасии зарезали семью из пяти человек: супружескую пару, их сына и внучку, а также брата мужа. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.
"Поступило сообщение об убийстве пятерых человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия. На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, её супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии". Подозреваемый 1985 года рождения был ранее судим за совершение особо тяжких преступлений. На месте происшествия работают следователи первого управления по расследованию особо важных дел.
Ранее россиянин застрелил дочь и ранил экс-супругу за отказ ухаживать за ним. Он две недели ссорился с женщинами, а когда его решили выгнать из дома, стал палить по ним из пистолета.
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