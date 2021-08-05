НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Хакасии убили семью из пяти человек

Подозреваемого уже задержали, ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений.

5 августа, 07:28
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Ширинском районе Хакасии зарезали семью из пяти человек: супружескую пару, их сына и внучку, а также брата мужа. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

"Поступило сообщение об убийстве пятерых человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия. На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, её супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии". Подозреваемый 1985 года рождения был ранее судим за совершение особо тяжких преступлений. На месте происшествия работают следователи первого управления по расследованию особо важных дел.

Испанец убил сожительницу-россиянку и попытался сжечь её тело паяльной лампой

Испанец убил сожительницу-россиянку и попытался сжечь её тело паяльной лампой

Ранее россиянин застрелил дочь и ранил экс-супругу за отказ ухаживать за ним. Он две недели ссорился с женщинами, а когда его решили выгнать из дома, стал палить по ним из пистолета.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Летевший в Москву самолёт вернулся в Челябинск по техническим причинам

сегодня в 07:39

"Я должен был делать выводы": Кравчук счёл доверие к России своей самой большой ошибкой

сегодня в 08:44
Life

Российского ходока Мизинова дисквалифицировали во время соревнований на Олимпиаде

сегодня в 08:44

"Видимо, нас так боятся": Российская ватерполистка раскритиковала судейство в полуфинале Олимпиады

сегодня в 08:42

В МИД заявили о превращении Чёрного моря в зону опасного противостояния из-за НАТО

сегодня в 08:39

Новости партнеров

Layer 1