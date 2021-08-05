Камера спецназовца сняла момент задержания украинца, угрожавшего взорвать кабмин
Оказалось, что мужчину, который в прошлом воевал в составе батальона "Айдар", уговорил сдаться его боевой товарищ.
МВД Украины опубликовало видео с нашлемной камеры одного из бойцов спецназа, которые участвовали в спецоперации по задержанию мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Незалежной в Киеве.
На съёмке видно, что бойцы находятся у входа в ожидании, когда выведут задержанного, и вскоре он оказывается в кадре вместе с тремя мужчинами, двое из которых в гражданском. Оказалось, что один из них — это боевой товарищ дебошира.
"Отдельная благодарность товарищу правонарушителя — Василию, который сделал всё для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие", — рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Напомним, что украинец Владимир Прохнич накануне утром зашёл в здание Правительства Украины и начал угрожать взорвать гранату. Он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники. Вскоре мужчину задержали. Оказалось, что в прошлом он воевал в АТО в составе батальона "Айдар", а в мирной жизни открыл свою фирму по ремонту автомобилей и занимался активной гражданской деятельностью.
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