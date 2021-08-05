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Камера спецназовца сняла момент задержания украинца, угрожавшего взорвать кабмин

Оказалось, что мужчину, который в прошлом воевал в составе батальона "Айдар", уговорил сдаться его боевой товарищ.

5 августа, 07:14

МВД Украины опубликовало видео с нашлемной камеры одного из бойцов спецназа, которые участвовали в спецоперации по задержанию мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Незалежной в Киеве.

На съёмке видно, что бойцы находятся у входа в ожидании, когда выведут задержанного, и вскоре он оказывается в кадре вместе с тремя мужчинами, двое из которых в гражданском. Оказалось, что один из них — это боевой товарищ дебошира.

"Отдельная благодарность товарищу правонарушителя — Василию, который сделал всё для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие", — рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Угрожавший взорвать украинский кабмин получал орден Мужества из рук Порошенко

Угрожавший взорвать украинский кабмин получал орден Мужества из рук Порошенко

Напомним, что украинец Владимир Прохнич накануне утром зашёл в здание Правительства Украины и начал угрожать взорвать гранату. Он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники. Вскоре мужчину задержали. Оказалось, что в прошлом он воевал в АТО в составе батальона "Айдар", а в мирной жизни открыл свою фирму по ремонту автомобилей и занимался активной гражданской деятельностью.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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