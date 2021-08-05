Камера спецназовца сняла момент задержания украинца, угрожавшего взорвать кабмин

МВД Украины опубликовало видео с нашлемной камеры одного из бойцов спецназа, которые участвовали в спецоперации по задержанию мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Незалежной в Киеве.

На съёмке видно, что бойцы находятся у входа в ожидании, когда выведут задержанного, и вскоре он оказывается в кадре вместе с тремя мужчинами, двое из которых в гражданском. Оказалось, что один из них — это боевой товарищ дебошира.

"Отдельная благодарность товарищу правонарушителя — Василию, который сделал всё для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие", — рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.