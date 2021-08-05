СК возбудил дело в отношении командира бригады ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира бригады Вооружённых сил Украины Олега Гончарука за обстрел населённых пунктов Донбасса, в результате которого два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"2 августа 2021 года командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины полковник Олег Гончарук, а также иные лица из числа военнослужащих этого подразделения... произвели прицельный обстрел из гранатомётов объектов гражданской инфраструктуры по улице Ватутина в селе Коминтерново. В результате их противоправных действий не участвующие в вооружённом конфликте 57-летняя женщина и 58-летний мужчина получили ранения", — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, украинские военные "действовали умышленно с целью убийства либо причинения тяжкого вреда здоровью гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".

В отношении Гончарука и других фигурантов из числа украинских военнослужащих возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации". Кроме того, СК установил причастность Гончарука к другим подобным преступлениям.