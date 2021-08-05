Кадры 18+: Лайф публикует видео момента падения малыша, которого из окна выбросил отец
Сейчас мальчик находится в больнице в тяжёлом состоянии, но врачи дают благоприятный прогноз.
Момент падения ребёнка, которого из окна выбросил отец. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом падения ребёнка, которого из окна выбросил собственный отец. На кадрах видно, что к мальчику почти сразу подбежали очевидцы и вызвали скорую. Пока они пытались помочь малышу, из подъезда выбежал его отец и направился в неизвестном направлении.
Как рассказала правоохранителям мать мужчины, которая в тот момент тоже была дома, её сын лёг спать в комнате вместе с ребёнком, а она пошла заниматься домашними делами. Затем женщина услышала крик и увидела, что натворил её сын.
Напомним, накануне вечером отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии, несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил.
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