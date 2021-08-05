В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом падения ребёнка, которого из окна выбросил собственный отец. На кадрах видно, что к мальчику почти сразу подбежали очевидцы и вызвали скорую. Пока они пытались помочь малышу, из подъезда выбежал его отец и направился в неизвестном направлении.