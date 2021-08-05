СК обнаружил новые эпизоды в деле задержанного в Подмосковье террориста

В деле гражданина одного из соседних государств, которого задержали в Подмосковье в июле по подозрению в подготовке к теракту, обнаружили ещё несколько эпизодов его преступной деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СУ СКР.

"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении гражданина одного из соседних государств по факту его участия в международной террористической организации ИГ (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), установлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности", — говорится в сообщении.

Его подозревают в подготовке к теракту на территории России путём подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической деятельности на территории страны в интересах ИГИЛ*.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый прошёл обучение по видеороликам, которые отправил ему экстремист-вербовщик. Согласно заключению эксперта, по ним можно научиться изготовлению взрывных устройств. Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, речь идёт о 21-летнем гражданине, который для совершения нападения приобрёл компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатки. СК России публиковал кадры задержания злоумышленника.