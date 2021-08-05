Врач Роспотребнадзора назвала продолжительность острого периода коронавируса

Острый период инфекции у больных коронавирусом длится в среднем 18–19 дней, при этом вирус из организма выделяется примерно 11 дней. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Она отметила, что в понятии "длительность болезни" следует различать длительность острого периода инфекции от момента появления первых симптомов, а также продолжительность периода восстановления, который в случае с ковидом вполне может занимать несколько месяцев.

"Длительность острого периода инфекции CoViD-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18–19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса — 11 дней", — приводит словам эпидемиолога РИА "Новости".

Ранее Лайф рассказывал, как россиянка с ослабленным иммунитетом вылечилась от коронавируса спустя 318 дней после заражения. Это пока рекордная продолжительность болезни. Остальных россиян предупредили о пугающей особенности постковидного синдрома. Оказалось, что 80% пациентов, перенёсших коронавирус, не возвращаются к тому уровню здоровья, который у них был до болезни. Им нужно постепенное и длительное восстановление.