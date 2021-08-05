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Врач Роспотребнадзора назвала продолжительность острого периода коронавируса

Сам вирус из организма выделяется примерно 11 дней, а вот восстановление после болезни может занимать несколько недель и даже месяцы.

5 августа, 06:02

Фото © Pexels

Острый период инфекции у больных коронавирусом длится в среднем 18–19 дней, при этом вирус из организма выделяется примерно 11 дней. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Она отметила, что в понятии "длительность болезни" следует различать длительность острого периода инфекции от момента появления первых симптомов, а также продолжительность периода восстановления, который в случае с ковидом вполне может занимать несколько месяцев.

"Длительность острого периода инфекции CoViD-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18–19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса — 11 дней", — приводит словам эпидемиолога РИА "Новости".

Перенёсшим коронавирус россиянам советуют проверить здоровье из-за опасности тромбозов

Перенёсшим коронавирус россиянам советуют проверить здоровье из-за опасности тромбозов

Ранее Лайф рассказывал, как россиянка с ослабленным иммунитетом вылечилась от коронавируса спустя 318 дней после заражения. Это пока рекордная продолжительность болезни. Остальных россиян предупредили о пугающей особенности постковидного синдрома. Оказалось, что 80% пациентов, перенёсших коронавирус, не возвращаются к тому уровню здоровья, который у них был до болезни. Им нужно постепенное и длительное восстановление.

Также стало известно, что около 20–30% выздоровевших после коронавируса пациентов сталкиваются с постковидным синдромом в виде тромбозов. Чтобы избежать неприятностей, врачи назначают пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно лёгочных артерий, и смерти от их образования.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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