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В Китае разработали ультрафиолетовую лампу, уничтожающую 99,99% коронавируса

Также новинка признана пригодной для уничтожения таких опасных бактерий, как золотистый стафилококк.

5 августа, 05:19

Фото © Flickr / Zach Hoeken

Китайские учёные разработали лампу, которая позволяет дезинфицировать поверхности от коронавируса с эффективностью до 99,99 процента. Об этом сообщила газета China Daily.

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Как пишет издание, лампа уже одобрена центром по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний провинции Хубэй (Центральный Китай) и рекомендована для проведения работ по обеззараживанию различных объектов. По словам разработчиков, их устройство гораздо эффективнее обычных ртутных ламп. Прибор может работать до пятидесяти тысяч часов, при этом затраты энергии у этой лампы гораздо меньше, чем у аналогов. Также новинка признана пригодной для уничтожения таких опасных бактерий, как золотистый стафилококк.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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