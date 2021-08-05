В Китае разработали ультрафиолетовую лампу, уничтожающую 99,99% коронавируса

Как пишет издание, лампа уже одобрена центром по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний провинции Хубэй (Центральный Китай) и рекомендована для проведения работ по обеззараживанию различных объектов. По словам разработчиков, их устройство гораздо эффективнее обычных ртутных ламп. Прибор может работать до пятидесяти тысяч часов, при этом затраты энергии у этой лампы гораздо меньше, чем у аналогов. Также новинка признана пригодной для уничтожения таких опасных бактерий, как золотистый стафилококк.