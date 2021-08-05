В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли по симптомам определить штамм коронавируса

Штамм коронавируса невозможно выявить по симптомам. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, определить разновидность патогена можно лишь при помощи расшифровки генома вируса в лабораторных условиях.

"По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путём секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка). И далее по наличию ключевых мутаций — идентифицировать штамм", — рассказали специалисты.

В Роспотребнадзоре добавили, что при заражении штаммом "дельта" болезнь чаще всего протекает более стремительно и тяжело, бессимптомные формы встречаются редко.