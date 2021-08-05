В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли по симптомам определить штамм коронавируса
Также специалисты отметили, что при заражении штаммом "дельта" болезнь чаще всего протекает более стремительно и тяжело, бессимптомные формы встречаются редко.
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Штамм коронавируса невозможно выявить по симптомам. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, определить разновидность патогена можно лишь при помощи расшифровки генома вируса в лабораторных условиях.
"По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путём секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка). И далее по наличию ключевых мутаций — идентифицировать штамм", — рассказали специалисты.
В Роспотребнадзоре добавили, что при заражении штаммом "дельта" болезнь чаще всего протекает более стремительно и тяжело, бессимптомные формы встречаются редко.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода, так как защитный эффект вакцин может снижаться против дельта-штамма коронавируса. Также в ведомстве сообщили, что самой уязвимой категорией перед этим вариантом CoViD-19 являются молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.
Штамм "дельта" был выявлен в Индии в октябре 2020 года. Он относится к линии B.1.617.2. В апреле 2021 года этот вариант ковида попал в Россию и начал активное распространение. В ВОЗ считают, что он будет доминировать в ближайшее время.
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