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Лайф узнал о состоянии малыша, которого отец выбросил с пятого этажа

Двухлетний мальчик получил очень тяжёлые травмы и находится в реанимации. У него серьёзно пострадал мозг.

5 августа, 05:47
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Фото © Pexels

Двухлетний мальчик, которого минувшим вечером выкинул из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы собственный отец, находится в реанимации. Об этом сообщают источники Лайфа в экстренных службах. У ребёнка обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, ушиб лёгкого. Малыш также получил переломы рёбер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением. Прогноз врачей пока не известен.

"Мужчина смотрел сверху": Появилось видео спасения выброшенного отцом из окна двухлетнего малыша

"Мужчина смотрел сверху": Появилось видео спасения выброшенного отцом из окна двухлетнего малыша

Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина сопротивления не оказывал. Сейчас он находится не в очень адекватном состоянии, несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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