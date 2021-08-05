Лайф узнал о состоянии малыша, которого отец выбросил с пятого этажа

Двухлетний мальчик, которого минувшим вечером выкинул из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы собственный отец, находится в реанимации. Об этом сообщают источники Лайфа в экстренных службах. У ребёнка обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, ушиб лёгкого. Малыш также получил переломы рёбер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением. Прогноз врачей пока не известен.

Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина сопротивления не оказывал. Сейчас он находится не в очень адекватном состоянии, несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил.