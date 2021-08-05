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Выкинул, чтобы "спасти от боли": Полиция задержала отца, который выбросил сына с пятого этажа

24-летний мужчина находится в неадекватном состоянии, но осознаёт содеянное.

5 августа, 04:44
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Полиция задержала отца, который накануне вечером выкинул двухлетнего сына из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, 24-летний мужчина сопротивления не оказывал. Сейчас он находится не в очень адекватном состоянии, несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил.

"Мужчина смотрел сверху": Появилось видео спасения выброшенного отцом из окна двухлетнего малыша

"Мужчина смотрел сверху": Появилось видео спасения выброшенного отцом из окна двухлетнего малыша

Напомним, после падения малыш выжил, его госпитализировали. Отец после того, как выкинул сына, сбежал в одних футболке и трусах.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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