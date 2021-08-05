Полиция задержала отца, который накануне вечером выкинул двухлетнего сына из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, 24-летний мужчина сопротивления не оказывал. Сейчас он находится не в очень адекватном состоянии, несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил.