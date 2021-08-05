Россиянам объяснили, кто имеет право на внезапные проверки квартир

Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть основана на законных основаниях. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Он отметил, что при таких проверках затрагиваются конституционные права, поэтому даже правоохранительные органы имеют право на посещение квартир граждан только при наличии веских оснований и соответствующих документов.

Юрист напомнил, что без "приглашения" в квартиру могут постучаться коммунальные работники и проверяющие приборы учёта потребления энергоресурсов.

"Если речь идёт о проверке различных приборов учёта, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Миронов добавил, что гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение, и не позднее трёх дней с даты, указанной в извещении о проверке.

Также адвокат предупредил, что коммунальная служба может обратиться в суд, если не получалось договориться о сроках визита в квартиру. Как правило, суды встают на сторону проверяющих и обязывают ответчиков открыть двери своего жилья, подчеркнул эксперт.

Что касается сотрудников аварийно-спасательных служб, то даже для устранения аварии закон не позволяет им использовать силовой метод проникновения в квартиру. Вместе с тем заплатить за последствия происшествия придётся тому, кто препятствовал его устранению, заключил Миронов.