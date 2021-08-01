Юрист перечислила основные опасности при покупке недвижимости

Приобретая новую квартиру у застройщика, покупатель получает свободное от мебели пространство, которое сможет обустроить по собственному желанию. Также по сравнению со вторичной недвижимостью уходит меньше времени на проверку документов и оформление. Но и минусов своих у новой недвижимости хватает, отмечает адвокат Галина Шидловская.

"Наиболее очевидный минус — неисполнение установленных обязательств застройщиком. Если сдача квартиры затянулась на несколько месяцев от установленного плана — это "нормальная" практика. Часто окончание работ затягивается на несколько лет, а может быть и вовсе остановлено", — отметила адвокат в интервью "Российской газете".

К тому же далеко не все застройщики делают качественный ремонт, что повышает затраты будущих жильцов на исправление недостатков. Вторичное жильё, наоборот, часто полностью готово к въезду новосёлов. Да и предложение на этом рынке богаче. Если есть какие-то проблемы с квартирой, они, в отличие от первичной недвижимости, все налицо. Правда, это не означает, что их будет меньше.

"Так, проблемы с водой, отоплением, проводкой могут возникнуть уже спустя 8–10 лет со сдачи объекта в эксплуатацию, а если жильё более старое, то велик риск связаться с капитальным ремонтом. При этом при покупке жилья такие глобальные проблемы можно и не заметить", — говорит Шидловская.

Важно помнить, что и в первом, и во втором варианте нужно тщательно проверять все документы. Например, прописанные на квадратных метрах бывшие владельцы могут создать немало проблем, особенно если это дети. В таком случае к решению вопроса уже будут привлечены органы опеки.