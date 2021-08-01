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Хрупкая девушка утащила 40-килограммовое дерево из музея и попала на видео

На поиск похитительницы отвели пару дней. Ей советуют явиться самой и прихватить растение.

1 августа, 04:37

Хрупкая девушка утащила 40-килограммовое дерево из музея и попала на видео. Видео © ВКонтакте / Музей компьютеров и игр Екатеринбурга

Из сада у Музея компьютеров и игр в Екатеринбурге девушка украла 40-килограммовое дерево. В момент совершения кражи она попала в объектив камер наблюдения. Те сняли тяжёлую походку похитительницы с такой ношей. Можно легко рассмотреть лицо любительницы зелёных насаждений.

"Удивило всех то, что кражу совершила хрупкая девушка, подняв почти 40 килограммов, и смелой походкой удалилась. Не остановила её и информация о видеонаблюдении", — отметили в музее.

Там подчёркивают, что намерены найти дерево и наказать виновную. Тех, кто опознал девушку, попросили выйти на связь с похитительницей и передать ей, что до понедельника, 2 августа, дерево необходимо вернуть на место.

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А совсем недавно под Петербургом женщины подрались из-за коляски у детской площадки. Жительнице дома не понравилось, что гостья их двора поставила детский транспорт на газон, и всё закончилось рукоприкладством.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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