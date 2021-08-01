Кинолог назвал возможные причины странного поведения собак

Собаки начинают вести себя странно (кусают свой хвост, бегают во сне, щурятся или без причины проявляют агрессию) не только из-за болезни, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Могут быть также психологические и физиологические причины беспокойного поведения у четвероногих.

"Для начала убедитесь, что питомец здоров физически, а затем проанализируйте, какие события предшествовали изменениям в поведении. Если вы не можете самостоятельно выявить причины странного поведения у животного, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу", — сказал Голубев в беседе с РИА "Новости".

Он назвал пять самых частых причин такого поведения. Во-первых, собаке может сниться сон, где она бодрствует, и она будет перебирать лапами или вращать глазами, будить её не надо. Но если такие резкие действия происходят наяву — нужно к доктору, чтобы исключить заболевания нервной системы.

Второе — это если питомец трёт нос или голову о ковёр. Осмотрите его на предмет укусов. Если их нет, посмотрите, не запачкана ли морда. Также следует исключить аллергию. Третье — моргает или щурится. Тогда, конечно, нужно к врачу — проверить зрение. В-четвёртых, если прежде всегда добрый пёс проявляет агрессию, например при простом поглаживании, это может быть проявлением самозащиты в условиях боли.

"Хозяин может даже случайно гладить собаку по больному месту, вызывая такую реакцию у любимца. В подобном случае необходимо в первую очередь исключить возможные заболевания, обратившись к ветеринарному специалисту. Как только причина, вызывающая боль, будет устранена, агрессивное поведение автоматически прекратится", — рассказал Голубев.

И пятое — когда питомец кусает свои ноги или гоняется за хвостом. В лучшем случае это просто особенность его активного типа характера. А вообще, такое поведение может быть также обосновано болью либо проблемами со здоровьем или даже психикой. Необходимо осмотреть кожу собаки и поискать на ней раны, блох и воспаления.