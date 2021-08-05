Пушков: Революционной смены мировых элит, о которой говорит Чубайс, не будет

По словам Пушкова, нынешние элиты, во-первых, очень прочно укоренились на своих позициях и не намерены кому-либо уступать. Во-вторых, потому, что они делают всё, чтобы возглавить процессы глобальных изменений и конкурентов у них пока не видно. Но есть и третий аргумент.

"Смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой. Это доказывает и история России, и вся мировая история. Тогда как обратному доказательств нет", — заключил сенатор.