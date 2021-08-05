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Пушков: Революционной смены мировых элит, о которой говорит Чубайс, не будет

По мнению сенатора, это возможно только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой.

5 августа, 05:16

Фото © Twitter / Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков не согласился с прогнозом спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом о скорой смене мировых элит из-за революции в энергетике. Своим мнением член Совфеда поделился в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, нынешние элиты, во-первых, очень прочно укоренились на своих позициях и не намерены кому-либо уступать. Во-вторых, потому, что они делают всё, чтобы возглавить процессы глобальных изменений и конкурентов у них пока не видно. Но есть и третий аргумент.

"Смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой. Это доказывает и история России, и вся мировая история. Тогда как обратному доказательств нет", — заключил сенатор.

Чубайс предрёк смену мировых элит из-за революции в энергетике

Чубайс предрёк смену мировых элит из-за революции в энергетике

Ранее Чубайс заявил, что мировая экономика вступила в период технологической революции, "сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков". По его словам, речь идёт не про "малоосмысленную четвёртую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом". От всех других данная "революция" отличается скоростью и займёт всего около 30–50 лет и завершится сменой мировых элит, полагает он.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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