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Названа стоимость школьного набора для первоклассников

Большую часть денег родители тратят на школьную форму, при этом для девочек она обходится немного дороже.

5 августа, 05:02

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

С 2 августа родители школьников начали получать социальную выплату в 10 000 рублей к началу учебного года. В какую сумму на самом деле обходится базовый школьный набор, выяснил Ozon (исследование есть в распоряжении Лайфа).

Отмечается, что минимальный набор для школы на маркетплейсе можно собрать примерно за 2000 рублей, однако в реальности родители тратят на сбор детей в школу в 3,5 раза больше. Так, средний чек на рюкзак, школьную форму, обувь, разнообразные письменные принадлежности и тетради составляет 7000 рублей:

  • дороже всего обходится рюкзак — примерно 2500 рублей;
  • такие канцелярские принадлежности, как дневник, наборы ручек и тетрадей, стоят около 1000 рублей;
  • детская обувь — порядка 1500 рублей;
  • школьная форма для девочки в среднем обходится примерно в 1700 рублей, для мальчика — в 1500 рублей.
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При этом стоимость расширенного набора первоклассника, который состоит из нескольких сменных предметов школьной формы и канцелярского комплекта, для девочек составит примерно 6000 рублей, а для мальчиков — 5500 рублей. Рюкзак обойдётся в 750 рублей, канцелярский набор будет стоить 500 рублей.

Большую часть денег родители будущих первоклассников тратят на школьную форму, при этом для девочек она обходится немного дороже. Туфли для девочек и ботинки для мальчиков обойдутся родителям в чуть больше 1000 рублей, кроссовки можно выбрать в диапазоне от 700 до 900 рублей, блузка будет стоить около 570 рублей, рубашка — 420 рублей, школьные жилеты можно приобрести по цене от 530 рублей.

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Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении более чем 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников. Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей 6–18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно).

Также за выплатой могут обратиться люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Предполагалось, что приём заявлений на выплату начнётся 15 июля и продлится до 1 ноября. Для удобства граждан было принято решение уже 11 июля запустить механизм уведомления пользователей сайта госуслуг о новых единовременных выплатах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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