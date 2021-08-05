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"Россия не будет жить по чужим лекалам": Пётр Толстой оценил отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в РФ

Вице-спикер ГД отметил, что Россия уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития политической системы страны.

5 августа, 04:55
<p>Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал решение ОБСЕ отказаться от наблюдения за парламентскими выборами в России. Политик отметил, что это говорит не об объективности и беспристрастности миссии, а, скорее, об обратном.

"Справедливости ради следует отметить, что структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения. Такая ситуация уже имела место в России в 2007 году. И тогда, и сейчас чиновники ОБСЕ ссылались не на двусторонние договорённости на межгосударственном уровне, а на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась, которые не согласовывала, — написал Толстой в своём телеграм-канале.

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Вице-спикер добавил, что Россия уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития политической системы страны. Всем уже ясно, что Россия не живёт и не будет жить по чужим лекалам и правилам, отметил Толстой.

"У нас свои выборы, свои законы и свой путь. И их надо уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме... Кстати, сотни наблюдателей, в том числе и парламентарии Совета Европы, готовятся приехать в Москву. В сентябре у нас хорошая погода. Ждём", — заключил зампред Госдумы.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности — девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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