"Россия не будет жить по чужим лекалам": Пётр Толстой оценил отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в РФ

Вице-спикер ГД отметил, что Россия уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития политической системы страны.