Российским курортам предрекли короткий и ранний бархатный сезон

Бархатный сезон на российских курортах в этом году будет короче, чем в прошлом. Об этом сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, завершающая отпускная пора начнётся в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября.

"Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температуры воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23–25 градусов", — приводит прогноз эксперта ТАСС.

Непродолжительность грядущего бархатного сезона объясняется тем, что в первой половине лета циклоническая деятельность не позволила поверхности воды достаточно прогреться из-за большого количества облаков. Вильфанд напомнил, что в прошлом году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября.