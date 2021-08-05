Российским курортам предрекли короткий и ранний бархатный сезон
В прошлом году насладиться тёплой погодой и температурой воды можно было практически до конца октября. Но теперь ситуация другая.
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Бархатный сезон на российских курортах в этом году будет короче, чем в прошлом. Об этом сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, завершающая отпускная пора начнётся в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября.
"Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температуры воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23–25 градусов", — приводит прогноз эксперта ТАСС.
Непродолжительность грядущего бархатного сезона объясняется тем, что в первой половине лета циклоническая деятельность не позволила поверхности воды достаточно прогреться из-за большого количества облаков. Вильфанд напомнил, что в прошлом году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября.
Ранее туроператоры обратились с открытым письмом к главе оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть восстановление чартерных авиаперевозок на курорты Египта. В письме отмечается, что Египет является одним из популярных у российских граждан туристических направлений, но с этой страной только недавно разрешили регулярное авиасообщение, что, по мнению АТОР, существенно ограничивает объём перевозок и снижает возможности туроператоров по выполнению обязательств перед потребителями.
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