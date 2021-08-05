НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российским курортам предрекли короткий и ранний бархатный сезон

В прошлом году насладиться тёплой погодой и температурой воды можно было практически до конца октября. Но теперь ситуация другая.

5 августа, 05:31

Фото © Pexels

Бархатный сезон на российских курортах в этом году будет короче, чем в прошлом. Об этом сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, завершающая отпускная пора начнётся в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября.

"Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температуры воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23–25 градусов", — приводит прогноз эксперта ТАСС.

Непродолжительность грядущего бархатного сезона объясняется тем, что в первой половине лета циклоническая деятельность не позволила поверхности воды достаточно прогреться из-за большого количества облаков. Вильфанд напомнил, что в прошлом году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября.

Летняя пурга: На Чукотку обрушилась сильная метель

Летняя пурга: На Чукотку обрушилась сильная метель

Ранее туроператоры обратились с открытым письмом к главе оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть восстановление чартерных авиаперевозок на курорты Египта. В письме отмечается, что Египет является одним из популярных у российских граждан туристических направлений, но с этой страной только недавно разрешили регулярное авиасообщение, что, по мнению АТОР, существенно ограничивает объём перевозок и снижает возможности туроператоров по выполнению обязательств перед потребителями.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Гидрометцентре жителям ЦФО пообещали аномальную погоду и дождь в выходные

вчера в 00:59

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары

2 августа, 05:14

Водителя-хама уволили после попытки высадить из маршрутки программиста с ДЦП Ивана Бакаидова

вчера в 15:56

В Китае разработали ультрафиолетовую лампу, уничтожающую 99,99% коронавируса

сегодня в 05:19

Пушков: Революционной смены мировых элит, о которой говорит Чубайс, не будет

сегодня в 05:16

Новости партнеров

Layer 1