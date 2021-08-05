Умер четвёртый премьер-министр Украины Евгений Марчук

Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук, возглавлявший правительство с 1995 по 1996 год, умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook его супруга Лариса Ившина.

"Чёрный день. Умер Евгений Кириллович, сердце остановилось", — уточнила она.

Евгений Марчук был первым главой Службы безопасности Украины (с 1991 по 1994 год), затем занимал пост премьер-министра при президенте Леониде Кучме, а после 1996-го занимал должности секретаря СНБО и министра обороны страны. Осенью 2018 года Евгений Марчук стал представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Его на эту должность вместо Леонида Кучмы назначил тогдашний украинский лидер Пётр Порошенко. В мае 2019-го всё тот же Порошенко уволил его с этого поста.