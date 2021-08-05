Умер четвёртый премьер-министр Украины Евгений Марчук
У политика, который при Порошенко представлял Украину в контактной группе, остановилось сердце. Ему было 80 лет.
Фото © Facebook / marchuk.yevgen
Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук, возглавлявший правительство с 1995 по 1996 год, умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook его супруга Лариса Ившина.
"Чёрный день. Умер Евгений Кириллович, сердце остановилось", — уточнила она.
Евгений Марчук был первым главой Службы безопасности Украины (с 1991 по 1994 год), затем занимал пост премьер-министра при президенте Леониде Кучме, а после 1996-го занимал должности секретаря СНБО и министра обороны страны. Осенью 2018 года Евгений Марчук стал представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Его на эту должность вместо Леонида Кучмы назначил тогдашний украинский лидер Пётр Порошенко. В мае 2019-го всё тот же Порошенко уволил его с этого поста.
Лайф рассказывал, как зимой 2018 года представитель России на переговорах по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание контактной группы ОБСЕ в Минске во время выступления Марчука. Инцидент произошёл из-за того, что Марчук начал обсуждать вопросы, не связанные с ситуацией на юго-востоке Украины, а внезапно перешёл на тему Крыма.
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