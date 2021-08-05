Украинец во время ссоры из-за утки показал соседке свои ягодицы и получил штраф
Причём данная демонстрация продолжалась почти одиннадцать часов. Полицейские дважды пытались поговорить с нарушителем, но безуспешно.
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В Херсоне суд оштрафовал украинца за то, что он во время ссоры показал своей соседке, а заодно и её мужу, детям и другим соседям свои ягодицы. За причинённый моральный вред ему пришлось заплатить женщине пять тысяч гривен (около тринадцати тысяч рублей). Об этом сообщает "Судебный репортёр" со ссылкой на приговор районного суда.
Инцидент произошёл в апреле после того, как мужчина обнаружил, что у него пропала утка. Он заподозрил в преступлении свою соседку и отправился восстанавливать справедливость. После словесной перепалки и нецензурной ругани мужчина обнажился и показал женщине пятую точку. Причём данная демонстрация продолжалась почти одиннадцать часов. Полицейские, дважды приезжавшие на необычный вызов, пытались поговорить с нарушителем общественного спокойствия, но безуспешно.
Женщина подала иск, потребовав от соседа компенсации в размере 25 тысяч гривен за полученный моральный ущерб. Однако по решению суда сумма была уменьшена до пяти тысяч гривен.
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