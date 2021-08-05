СМИ: "Зенит" купит футболиста олимпийской сборной Бразилии за 15 млн евро

Петербургский "Зенит" в ходе летнего межсезонья купит полузащитника бразильского клуба "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Педру Алмейда.

По его информации, сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Также бразильский клуб получит 20% от последующей перепродажи игрока.

"Брагантино" входит в систему клубов австрийской компании "Ред Булл". В прошлом сезоне клуб занял десятое место в чемпионате Бразилии. Клаудиньо в 122 матчах за клуб забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.

В настоящее время Клаудиньо выступает на Олимпиаде в составе сборной Бразилии. Команда уже дошла до финала, где встретится с Испанией.