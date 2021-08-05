СМИ: "Зенит" купит футболиста олимпийской сборной Бразилии за 15 млн евро
В 122 матчах за клуб полузащитник забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.
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Петербургский "Зенит" в ходе летнего межсезонья купит полузащитника бразильского клуба "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Педру Алмейда.
По его информации, сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Также бразильский клуб получит 20% от последующей перепродажи игрока.
"Брагантино" входит в систему клубов австрийской компании "Ред Булл". В прошлом сезоне клуб занял десятое место в чемпионате Бразилии. Клаудиньо в 122 матчах за клуб забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.
В настоящее время Клаудиньо выступает на Олимпиаде в составе сборной Бразилии. Команда уже дошла до финала, где встретится с Испанией.
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"Зенит" в минувшем сезоне третий раз подряд стал чемпионом России и в текущем первенстве после двух туров возглавляет таблицу. В сентябре команда Сергея Семака начнёт выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.
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