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СМИ: "Зенит" купит футболиста олимпийской сборной Бразилии за 15 млн евро

В 122 матчах за клуб полузащитник забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.

5 августа, 07:22
<p>Фото © Istoe Independente</p>

Фото © Istoe Independente

Петербургский "Зенит" в ходе летнего межсезонья купит полузащитника бразильского клуба "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Педру Алмейда.

По его информации, сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Также бразильский клуб получит 20% от последующей перепродажи игрока.

"Брагантино" входит в систему клубов австрийской компании "Ред Булл". В прошлом сезоне клуб занял десятое место в чемпионате Бразилии. Клаудиньо в 122 матчах за клуб забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.

В настоящее время Клаудиньо выступает на Олимпиаде в составе сборной Бразилии. Команда уже дошла до финала, где встретится с Испанией.

Второе поражение после назначения в сборную: "Ростов" проиграл "Зениту" в чемпионате России по футболу

Второе поражение после назначения в сборную: "Ростов" проиграл "Зениту" в чемпионате России по футболу

"Зенит" в минувшем сезоне третий раз подряд стал чемпионом России и в текущем первенстве после двух туров возглавляет таблицу. В сентябре команда Сергея Семака начнёт выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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