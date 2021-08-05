Шерше ля фам: Стала известна причина зверского убийства семьи из пяти человек в Хакасии
В результате погибли хозяйка дома, её сожитель с братом-близнецом, а также 19-летний сын и восьмилетняя внучка.
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Задержанный в Хакасии мужчина жестоко убил семью из пяти человек из-за ревности. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Злоумышленник, ранее судимый за убийство и грабёж, испытывал романтические чувства к 30-летней дочери хозяйки дома. Она уехала из села, подозреваемый взбесился на почве ревности и ножом зарезал её семью. В результате погибли 58-летняя мать женщины, её сожитель с братом-близнецом, а также 19-летний сын и восьмилетняя внучка.
Ранее житель испанской провинции Малага расправился со своей сожительницей-россиянкой, а потом попытался избавиться от трупа. Он попробовал сжечь её тело паяльной лампой. Полиции пришлось устроить засаду в его доме и схватить злоумышленника, когда он вернулся домой.
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