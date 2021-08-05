Задержанный в Хакасии мужчина жестоко убил семью из пяти человек из-за ревности. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник, ранее судимый за убийство и грабёж, испытывал романтические чувства к 30-летней дочери хозяйки дома. Она уехала из села, подозреваемый взбесился на почве ревности и ножом зарезал её семью. В результате погибли 58-летняя мать женщины, её сожитель с братом-близнецом, а также 19-летний сын и восьмилетняя внучка.