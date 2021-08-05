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В центре Нижнего Тагила двое мужчин занялись сексом на глазах у прохожих

На место происшествия полицию никто не вызвал, поэтому парочка пока ушла от ответственности.

5 августа, 08:13
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ntagilorg/photos/a.833065903419297/4496141210445063/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нижний ТАГИЛ Официальный</a></p>

Фото © Facebook / Нижний ТАГИЛ Официальный

В центре Нижнего Тагила прохожие стали свидетелями секса двух мужчин. Об этом читательница рассказала редакции "Между строк".

"Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацанёнок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф. Такое только в Тагиле можно увидеть", цитирует слова очевидца агентство.

Отмечается, что мужчины занялись оральным сексом под рекламным щитом прямо на привокзальной площади. Сотрудники правоохранительных органов прокомментировали инцидент, сказав, что это грубое нарушение общественного порядка. Однако на место происшествия полицию никто не вызвал, поэтому парочка пока ушла от ответственности.

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Ранее Лайф писал о молодожёнах, которые провели медовый месяц в "столице нудизма", но помимо удовольствий нашли там кое-что ещё. В местечке Кап д'Агд на средиземноморском побережье Франции можно гулять по улице, совершать покупки и заниматься спортом в чём мать родила, и молодые супруги отправились туда, даже не раздумывая.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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