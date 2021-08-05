В центре Нижнего Тагила двое мужчин занялись сексом на глазах у прохожих
На место происшествия полицию никто не вызвал, поэтому парочка пока ушла от ответственности.
Фото © Facebook / Нижний ТАГИЛ Официальный
В центре Нижнего Тагила прохожие стали свидетелями секса двух мужчин. Об этом читательница рассказала редакции "Между строк".
"Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацанёнок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф. Такое только в Тагиле можно увидеть", — цитирует слова очевидца агентство.
Отмечается, что мужчины занялись оральным сексом под рекламным щитом прямо на привокзальной площади. Сотрудники правоохранительных органов прокомментировали инцидент, сказав, что это грубое нарушение общественного порядка. Однако на место происшествия полицию никто не вызвал, поэтому парочка пока ушла от ответственности.
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