"Вооружённая" резиновым дилдо продавщица сибирского секс-шопа отбилась от грабителя
Камеры видеонаблюдения сняли, как незадачливый вор в панике бежал по торговому залу, но девушка преследовала его до самой двери.
"Вооружённая" резиновым дилдо продавщица сибирского секс-шопа отбилась от грабителя. Видео © Mash Siberia
В Новокузнецке продавщица секс-шопа отбилась от грабителя резиновым дилдо. О пикантных деталях этого преступления сообщает Mash Siberia. По данным телеграм-канала, в тот вечер девушка задержалась после смены и хлопотала с бумажками, когда в торговый зал вдруг залетел мужчина с предметом, похожим на небольшой нож, и потребовал выручку из кассы.
Меньше секунды потребовалось продавщице, чтобы нащупать на столе первый попавшийся предмет — им оказался длинный резиновый фаллоимитатор. Угрожая этим "холодным оружием", она бросилась в погоню за преступником, который в панике дал дёру из магазина для взрослых.
Выручка осталась в кассе, никто не пострадал.
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