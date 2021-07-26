"Вооружённая" резиновым дилдо продавщица сибирского секс-шопа отбилась от грабителя. Видео © Mash Siberia

В Новокузнецке продавщица секс-шопа отбилась от грабителя резиновым дилдо. О пикантных деталях этого преступления сообщает Mash Siberia. По данным телеграм-канала, в тот вечер девушка задержалась после смены и хлопотала с бумажками, когда в торговый зал вдруг залетел мужчина с предметом, похожим на небольшой нож, и потребовал выручку из кассы.

Меньше секунды потребовалось продавщице, чтобы нащупать на столе первый попавшийся предмет — им оказался длинный резиновый фаллоимитатор. Угрожая этим "холодным оружием", она бросилась в погоню за преступником, который в панике дал дёру из магазина для взрослых.