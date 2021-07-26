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"Вооружённая" резиновым дилдо продавщица сибирского секс-шопа отбилась от грабителя

Камеры видеонаблюдения сняли, как незадачливый вор в панике бежал по торговому залу, но девушка преследовала его до самой двери.

26 июля, 14:01

"Вооружённая" резиновым дилдо продавщица сибирского секс-шопа отбилась от грабителя. Видео © Mash Siberia

В Новокузнецке продавщица секс-шопа отбилась от грабителя резиновым дилдо. О пикантных деталях этого преступления сообщает Mash Siberia. По данным телеграм-канала, в тот вечер девушка задержалась после смены и хлопотала с бумажками, когда в торговый зал вдруг залетел мужчина с предметом, похожим на небольшой нож, и потребовал выручку из кассы.

Меньше секунды потребовалось продавщице, чтобы нащупать на столе первый попавшийся предмет — им оказался длинный резиновый фаллоимитатор. Угрожая этим "холодным оружием", она бросилась в погоню за преступником, который в панике дал дёру из магазина для взрослых.

Выручка осталась в кассе, никто не пострадал.

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Москвич закупился в секс-шопе на 5 тысяч, но бонусом прихватил с прилавка эрекционное кольцо — видео

Ранее Лайф рассказывал, как в Мельбурне воры взломали секс-шоп и вынесли несколько вибраторов, а также секс-куклу в натуральную величину по имени Китти на общую сумму около полумиллиона рублей.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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