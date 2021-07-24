Молодожёны провели медовый месяц в "столице нудизма", но помимо удовольствий нашли там кое-что ещё

Молодожёны Артур и Луана — давние приверженцы нудизма, и свой медовый месяц они решили провести на французском курорте Кап д'Агд. Каждое лето городок посещает 50 тысяч туристов, которые могут совершенно легально заходить без одежды в рестораны, бары, магазины, банки, парикмахерские и другие общественные места, сообщает Daily Star.

Артур и Луана. Фото © CO PRESS OFFICE

По мнению пары, которая прилетела сюда аж из самой Бразилии, молодожёны должны "попробовать всё" ещё на ранних стадиях брака. Артур и Луана знают, о чём говорят, ведь они работают "тренерами по отношениям", помогая другим семьям справляться с кризисами, вызванными пандемией.

Фото © Facebook / luana.kazaki.oficial

У Артура и Луаны есть профиль на портале OnlyFans, куда они выкладывают свои домашние видео и горячие фото, доступные по подписке. Пара уже заработала на откровенном контенте 76 тысяч долларов (5,6 млн рублей), но их проект скорее образовательный, чем развлекательный.

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Фото © Facebook / luana.kazaki.oficial

Молодожёны решили не дожидаться, пока у них самих возникнут проблемы в отношениях, и начали укреплять семейные узы сразу после свадьбы.

Кап д'Агд — идеальное место для того, чтобы начать брак с приключений. Семейная жизнь должна быть насыщенной, и дело не только в сексе Артур и Луана

Кап д'Агд называют столицей нудизма, но публичный секс здесь всё же запрещён: за это могут наказать штрафом в размере 15 тысяч евро (1,3 млн рублей).

Кап д'Агд, вид сверху. Фото © Wikimedia Commons