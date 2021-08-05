В Госдепе потеряли бутылку виски за $5,8 тысячи, подаренную Помпео властями Японии

Госдепартамент США находится в поисках бутылки японского виски стоимостью 5800 долларов, подаренного в 2019 году бывшему госсекретарю Майку Помпео. Об этом сообщила The New York Times.

Согласно ежегодному отчёту Федерального реестра США за 2019 год, Помпео получил такой подарок от японских властей, хотя госсекретарь не мог принять его из-за высокой стоимости. Она превысила порог в 390 долларов. Местонахождение бутылки неизвестно. В отчёте указано, что Госдепартамент уже в поисках пропажи.

"Государственный департамент занимается этим вопросом и проводит расследование", — отмечено в документе.