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Названа самая высокооплачиваемая вакансия для любителей удалёнки

По результатам исследований наиболее востребованными оказались специалисты в сфере IT.

5 августа, 07:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили базу вакансий и составили рейтинг самых высоких в РФ зарплат на удалёнке. Как сообщает РИА "Новости", в августе на первом месте оказалась вакансия разработчика языка программирования Flutter.

Соискателю компания готова платить 300 тысяч рублей в месяц. Новому сотруднику надо будет проектировать архитектурные мобильные приложения. От успешного кандидата ожидается двухлетний опыт нативной разработки под iOS/Android, а также реализованные личные или коммерческие Flutter-проекты.

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Второе место в рейтинге заняла вакансия аналитика-консультанта в агентстве спортивной аналитики. Кандидат может рассчитывать на зарплату в 230 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входит сбор, обработка, аналитика данных и прогнозирование, а опыт работы должен быть от трёх лет.

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На третьем месте оказался удалённый рекрутер с возможностью зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Соискателю предстоит заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчётность.

Ранее Лайф назвал самые востребованные летние профессии, спрос на которые в жаркий сезон выше в семь раз, чем в другое время года, и на первом месте в российском рейтинге оказались специалисты по работе с детьми и экскурсоводы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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